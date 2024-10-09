30 senelik tarihi görev sona erdi: Rus askeri çekiliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Moskova’da yapılan görüşmeler sonucunda, İran ve Ermenistan arasındaki sınırda Rus sınır muhafızlarının kontrolü ile ilgili önemli değişiklikler kararlaştırıldı







Putin ve Paşinyan, Moskova'da yaptıkları toplantıda, halihazırda Rusya FSB sınır muhafızlarının görev yaptığı İran-Ermenistan sınırındaki kontrol noktasının güvenliğinin 1 Ocak 2025'ten itibariyle Ermenilere bırakılması konusunda mutabakata vardı.





Böylece sınırda 30 seneden fazladır görev yapan Rus FSB sınır muhafızları bölgeden ayrılacak. Sovyetler Birliği döneminden sonra Ermenistan'ın bağımsızlığında, Sovyet askerleri yerini Rus askerlerine bırakmıştı.





Ayrıca geçtiğimiz aylarda Erivan havalimanındaki Rus güvenlik güçleri görevlerini bırakarak ülkelerine dönmüştü.





Liderler aynı zamanda 2025'ten itibaren Ermenistan'ın İran ve Türkiye ile sınırlarının, Rus sınır muhafızlarıyla birlikte Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi güçleri tarafından korunması konusunda da mutabakata vardı.





Ermenistan Başbakanlığı’nın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan’ın açıklamasına göre, Ermenistan’ın İran ve Türkiye ile olan sınırlarının 2025’ten itibaren Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi (NSS) güçleri ve Rus sınır muhafızları tarafından ortaklaşa korunacağı hususunda da mutabakata varıldı. Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rus sınır muhafızlarının bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür etti.





Rusya’nın FSB sınır muhafızları, Ermenistan’da stratejik noktalarda konuşlanmış durumda. Gümrü, Armavir, Artashat ve Meghri’de bulunan dört sınır müfrezesi, sınır güvenliği açısından kritik öneme sahip bölgeleri denetliyor.