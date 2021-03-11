Samanyolu Haber /Gündem / 30 yıl cezayı duyan Çinli kaptan mahkemede bayıldı /11 Mart 2021 16:28

30 yıl cezayı duyan Çinli kaptan mahkemede bayıldı

Zonguldak'ta gemisinde 60 milyon lira değerindeki kokainle yakalanan Çinli kaptan 30 yıl hapse çarptırıldı. Gemi kaptanı karar kendine tercüme edilince bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir gemide piyasa değeri 60 milyon lira olan 31 kilo kokain bulunması olayıyla ilgili karar verildi. Mahkeme Çin uyruklu gemi kaptanı Guangjian Xu ve ikinci kaptan Kaibo Wu 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar kendisine tercüme edilince fenalaşan gemi kaptanı Guangjian Xu, baygınlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Ağustos 2020 tarihinde, kuru yük gemisiyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki limandan ülkeye kokain sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kolombiya'dan aldığı kömürü ilçeye getiren Çin bandıralı gemiye yapılan baskında, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili gözaltına alınan Çin yurttaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang tutuklandı.

Tutuklu 3 sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

SAVCI BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında toplanan tüm deliller ve suçun işleniş biçimi kapsamında gemiden iştirak olmadan bu işin yapılamayacağı düşünülse de sanıklardan birinin bu işe iştirak ettiğinin tespit edilememesi nedeniyle sanıkların beraatlerini talep etti. Mütalaanın ardından tercüman eşliğinde ifadesi alınan gemi kaptanı Guangjian Xu, çalışanların ve hiçbirinin bu işin içinde olmadığını söyleyerek, "Mantık olarak eğer iş birliği yapan biri olsaydı karşıda bir tedirginlik ya da çoktan kaçmış olurdu. Biz sabah 08.00'den 12.00'ye kadar polislerin arama yapmasına sonuna kadar yardımcı olduk. Ben hayatım boyunca böyle işlere bulaşmadım. Özgür kalmak istiyorum. Adil bir karar olacağına inanıyorum" dedi.

KARARI DUYAN KAPTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan gemi kaptanı Guangjian Xu ve ikinci kaptan Kaibo Wu'nun üzerine atılı suçu işlediklerine karar vererek 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Tercümanın kararı çevirmesinin ardından kaptan Guangjian Xu, gözyaşlarını tutamadı.

Rahatsızlanan Guangjian Xu, baygınlık geçirdi. Çağırılan sağlık ekipleri, Guangjian Xu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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