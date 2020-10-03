30 yıl önce bugün: Utanç Duvarı yıkıldı!

İki Almanya’nın birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen merasimde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesini ve bu birleşim sebebiyle ortaya çıkan zorlukları aşma konusunda halkı takdir ettiğini söyledi.







Birleşmenin gerçekleşmesi ve zorlukları aşabilmek için o dönem hem Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DDR) hem de Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çok fazla cesaret gösterilmesi gerektiğini belirten Merkel, Almanya’nın ortaklarının da Almanya'ya güvenerek cesaret gösterdiklerini ifade etti.





BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK İÇİNDE HERKES MUTLU





Birleşmenin 30’uncu yıl dönümünün barış ve özgürlük içinde kutlandığı için herkesin mutlu olabileceğini ifade eden Başbakan Merkel, bununla birlikte mevcut zorluklarla başa çıkabilmek için hala cesaretin gerekli olduğunu belirtti.





Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı ikiye ayıran Berlin Duvarı böyle yıkıldı.





Merkel mevcut zorluklar arasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yanı sıra, Almanya’nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeyi ve toplumdaki birliği teşvik etmeyi de saydı.





"Cesaretle yeni adımlar atmaya devam edebilmemizi diliyorum." diyen Merkel, kararlı adımlar atmaya devam edebilmek için ülkenin her yerinde cesarete ihtiyaç duymaya devam edildiğini dile getirdi.





CUMHURBAŞKANI STEINMEIER "CESARETE İHTİYACIMIZ VAR" DEDİ





Potsdam’da yapılan kutlamalarda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Frank-Walted Steinmeier, dünyada yaşanan zorluklara ve değişimlere rağmen halka cesur olma ve geleceğe güvenle bakma konusunda çağrıda bulundu.





Son 30 senedir tabii kabul edilen birçok konunun artık öyle olmadığını vurgulayan Steinmeier, dünyanın daha güvensiz bir yer haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, "Şimdi cesarete ihtiyacımız var ve tıpkı 30 sene önce olduğu gibi buna sahip olabiliriz." dedi.





9 KASIM 1989: Berlin Duvarı (Berliner Mauer), Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını mani olmak için Doğu Alman meclisinin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de inşâ edilmeye başlanan 46 km uzunluğundaki duvar yıllarca "Utanç Duvarı/Schandmauer" diye zikredildi. Batı Berlin'i abluka altına alan betondan sınır 9 Kasım 1989'da Doğu Almanya'nın isteyen vatandaşların Batı'ya gidebileceğini açıklamasının akabinde tüm tesisleriyle birlikte yıkıldı.





Almanya'nın dikkatini acil olarak yapılması gerekenlere vermesi gerektiğini belirten Steinmeier, Koronavirüs salgını akabinde oluşacak yeni düzenin bütün dünyada şu anda müzakere edildiğini ifade etti.





Müzakere edilen konuların iklim değişikliği, dijitalleşme ve birlik olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Orada olmalıyız. İyi ve hızlı olmalıyız ve yeniden düşünmeye hazırlıklı olmayız. Evet, bazı durumlarda radikal bir şekilde yeniden düşünmeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.





Koronavirüs hijyen kuralları gereğince katılımcıların Almanya Milli Marşı’nı söylemelerine izin verilmedi.