30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıldır sigara içen bir hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerinin videosu 25 milyon defa seyredildi.





Sosyal medya kullanıcıları videoyu "Gelmiş-geçmiş en etkili sigara karşıtı reklam" diye nitelendirildi.





Çin'in Jiangsu şehrinde Wuxi Halk Hastanesi doktorları 30 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki hastanın akciğerinin videosunu paylaştı.





Hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerin sağlıklı pembe renkte olması gerekirken, yıllarca içilen sigara kalıntılarından dolayı ciğerleri kömür rengindeydi.





Cerrah tarafından kaydedilen ve sosyal medyada çok paylaşılan video kısa sürede 25 milyondan fazla seyredildi.

