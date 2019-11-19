Samanyolu Haber /Sağlık / 30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri! /19 Kasım 2019 14:51

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Çin'in Jiangsu şehrinde Wuxi Halk Hastanesi doktorları 30 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki hastanın ölümünden sonra "akciğer videosu" paylaştı.

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıldır sigara içen bir hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerinin videosu 25 milyon defa seyredildi. 

Sosyal medya kullanıcıları videoyu "Gelmiş-geçmiş en etkili sigara karşıtı reklam" diye nitelendirildi. 

Çin'in Jiangsu şehrinde Wuxi Halk Hastanesi doktorları 30 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki hastanın akciğerinin videosunu paylaştı. 

Hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerin sağlıklı pembe renkte olması gerekirken, yıllarca içilen sigara kalıntılarından dolayı ciğerleri kömür rengindeydi. 

Cerrah tarafından kaydedilen ve sosyal medyada çok paylaşılan video kısa sürede 25 milyondan fazla seyredildi.
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30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

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