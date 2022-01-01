Samanyolu Haber /Gündem / 30 yıl sonra fişi çekildi /01 Ocak 2022 22:33

30 yıl sonra fişi çekildi

Almanya'da son 6 nükleer santralden 3'ünün fişi çekildi. Ülkede enerji ihtiyacının yüzde 80'inin yenilenebilir kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

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Çernobil faciasından bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011’deki Fukuşima felaketinden sonra aşamalı olarak nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararının alındığı Almanya’da son 6 nükleer santralden 3’ü daha kapatıldı.

30 YIL SONRA FİŞİ ÇEKİLDİ

Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörlerinin 30 yıl sonra fişi çekilirken, kalan 3 nükleer santral ise (Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II) 2022’nin sonunda kapatılacak. Brokdorf ve Grohnde nükleer tesislerini işleten Preussen Elektra şirketinin CEO’su Guido Knott güvenlik konusundaki kararlılıkları için personele teşekkür ederek, “Almanya’da onlarca yıldır güvenli, iklim dostu ve güvenilir elektrik tedarikine ciddi bir katkı sağladık” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji talebinin yüzde 80’ini karşılamasını hedefleniyor
Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa’nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor.

Ülkedeki 6 nükleer santralin 2021’de Almanya’daki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılıyordu. Yenilenebilir enerji yüzde 41 paya sahip iken, kömür yaklaşık 28, gaz yaklaşık yüzde 15 paya sahip. Almanya, rüzgar ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebinin yüzde 80’ini karşılamasını hedefliyor.
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