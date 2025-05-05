30 yıla kadar hapsi isteniyordu: Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.





Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım’ın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.