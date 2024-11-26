30 yıldır cezaevinde tutulan şair İlhan Sami Çomak hakkında tahliye kararı

Hiçbir somut delil olmamasına rağmen müebbet hapse mahkûm edilen ve 30 yıldır cezaevinde tutulan şair İlhan Sami Çomak hakkunda tahliye kararı verildi.



Artı Gerçek'e konuşan Çomak'ın avukatı Hakan Bozyurt, tahliye kararının kesinleştiğini ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından birkaç saat içinde cezaevinden çıkacağını söyledi.



Çomak'ın ağustos ayındaki şartlı tahliye hakkı 3 ay ertelenmişti.



1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenciyken gözaltına alınan Çomak, yoğun işkence görmüş ve tutuklanmıştı.



2007 yılında AİHM, Çomak’ın adil yargılanma hakkı ihlal edildiği için yeniden yargılama kararı vermişti.