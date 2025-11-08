Samanyolu Haber /Gündem / 30 yıldır feryad ediyorlar: Cumartesi Anneleri, kayıpların faillerinin yargılanmasını istiyor /08 Kasım 2025 19:03

30 yıldır feryad ediyorlar: Cumartesi Anneleri, kayıpların faillerinin yargılanmasını istiyor

Cumartesi Anneleri, 30 yıl önce gözaltında kaybedilen Abdülkerim Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür Sarıtaş için Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek adalet taleplerini yineledi. Aileler, faillerin yargılanması ve etkin soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormaya ve faillerin yargılanmasını istemeye devam ediyor. Eylemlerinin 1076’ncısını gerçekleştiren grup, 30 yıl önce Hakkari Yüksekova’da gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Abdülkerim Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür Sarıtaş için adalet istedi.

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri, kayıpların fotoğraflarını ve karanfiller taşıdı. Basın açıklamasını Cumartesi İnsanları’ndan Hayrettin Eren’in yeğeni Setenay Yarıcı okudu. Yarıcı, demokratik ve güvenli bir geleceğin ancak adaletle mümkün olabileceğini belirtti.

Setenay Yarıcı, 27 Ekim 1995’te yaşananları şöyle aktardı: “Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki askerler Ağaçlı Köyü’ne baskın düzenledi. 73 yaşındaki Abdülkerim Yurtseven, 18 yaşındaki Mikdat Özeken ve 13 yaşındaki Münür Sarıtaş gözaltına alınarak Yüksekova İlçe Jandarma Taburu’na götürüldü. Ailelerin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Üç köylüden bir daha haber alınamadı.”

Olayla ilgili Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, tanıkların ifadelerine rağmen sanık Binbaşı Yurdakul beraat etti. AİHM’e taşınan dosyada, hükümet ihlali kabul ederek etkin soruşturma sözü verdi, ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadı.

Yarıcı son olarak, “Kaç yıl geçerse geçsin, Yurtseven, Özeken ve Sarıtaş için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Devlet, evrensel hukuk ilkelerine uymalıdır,” diyerek çağrısını yineledi.
