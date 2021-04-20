30 yıllık Cumhurbaşkanı isyancılarla çatışmada öldü

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.







Orta Afrika ülkesini 30 yıldan uzun süredir yöneten Itno'nun, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini altıncı dönemde de kazandığı ilan edilmişti.





Şoke edici duyuru, seçim kurulu yetkililerinin Deby'yi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilan etmesinden sadece birkaç saat sonra geldi.





Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.





Çad lideri böylece 2033'e kadar görevde kalmayı planlıyordu.





Deby'nin cephede hayatını kaybetmesinin ardından kendi oğlunun liderliğindeki bir askeri konseyin iktidarı devraldığı öne sürüldü.





AP'nin haberine göre Deby'nin ölümün koşulları, cephe hattının uzaklığı nedeniyle bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.





Ayrıca başkanın bölgeyi neden ziyaret ettiği ve kendi yönetimine karşı çıkan isyancılarla devam eden çatışmalara neden özellikle bugün katıldığı bilinmiyor.