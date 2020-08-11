30 yıllık turizm şirketi iflas etti

Hava yolu şirketleri peş peşe iflas açıkladı. Koronavirüs, zor durumdaki turizm sektöründe yaşanan iflaslar için bir domino etkisi yapabilir.







Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook, geçen yıl iflas etmişti. Sektörde salgın sonrası yeni iflas dalgası kapıda. Bir turizm şirketi daha iflas bayrağı çekti.





Turizm Gazetesi'nin haberine göre koronavirüs salgını İngiltere’de bir acentenin daha iflasına neden oldu.30 yıllık acentesi Voyager Travel iflas etti.





İngiltere'nin en büyük bağımsız seyahat acenteleri grubu Advantage Travel Partnership’te yer alan İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) üyesi olan Voyager Travel’in bünyesinde; Voyager Travel Direct; Voyager Ski; Frutin Travel, Go Gecko markaları bulunuyor.