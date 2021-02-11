300 bin kişi konut alırken dolandırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'nda, konut alırken yaşanan dolandırıcılık vak'alarının araştırılması ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi için alt komisyon kuruldu.







Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi, TBMM Dilekçe Komisyonu Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nda sunum yaptı.





AÇILAN DAVALAR YILLARDIR SONUÇLANMIYOR





Hanelçi, genelde ön ödemeli satış kampanyasından kaynaklanan sorunları dile getirerek, kanuni olarak da mağdurların korunmadığını belirtti. Hanelçi, yargıya intikal eden konut dolandırıcılıkları dosyalarından herhangi bir sonuç alamadıklarını, yıllardır davaların devam ettiğini kaydetti.



"Kurtlar Vadisi" dizisinin yapımcısı Pana Film'in sahibi Raci Şaşmaz'ın inşaat şirketi Pana Yapı'nın ile kentsel dönüşüm mukavelesi imzalayan yüzlerce kişi mağdur oldu.





Hanelçi, "Beni Diyarbakır'dan veya Gaziantep'ten, diğer yerlerden, her yerden 'biz dolandırıldık, ne yapacağız?' diye arıyorlar. Hukuki olarak ne yaptıklarını soruyorum. 'Suç duyurusu yaptık, savcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi' diyorlar. Peki o savcı sormuyor mu 'bu paralar nereye gitti?' diye. Bu adam topladı parayı, nereye gitti bu para?" sözleriyle yaşanan sorunları aktardı.





ESENYURT'TA 30 BİN, İSTANBUL'DA 100 BİN MAĞDUR VAR





Özlem Hanelçi, Türkiye'de 300 bin konut mağduru olduğuna işaret ederek, "Esenyurt'ta 30 bin, İstanbul'da 100 bin, ülkemiz genelinde 300 bin kişi konut alırken nitelikli yalanlarla hile ile çeşitli şekillerde aldatılarak mağdur edilmiş, kısacası dolandırılmıştır." dedi.





Organize çeteler tarafından tüketicinin mal varlığının kanunlar çiğnenerek herkesin gözü önünde gasp edildiğini vurgulayan Hanelci, "Savcıların re'sen soruşturma açabileceği konuyla ilgili vatandaşlar savcılıklarda suç duyurusu yapmak zorunda bırakıldı. Şikâyetlerin, mağdur tarafından ciddi emekler harcanmadan davalaştığına şahit olmadık." ifadelerini kullandı.





"BİREYSEL HUKUK MÜCADELESİ İLE SORUNUN ÇÖZÜMÜ İMKÂNSIZ"





Hanelçi, konutta dolandırıcılık yöntemlerini şöyle özetledi: "Kentsel dönüşüm bölgelerinden arsa toplayarak, ipotekli konut tapusu ile bilinçli olarak projelerin yarım bırakılması ve proje yapma vaadiyle arsa parası toplayıp, arsa tapusu kaçırılarak yapılan dolandırıcılık."





Hanelçi, "İdarenin kusurlu olduğu tespit edilse veya kusursuz dahi olsa uğranılan zararın kişisel, özel ve olağanüstü bir zarar olması sebebiyle idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Bireysel hukuk mücadelesi ile mağduriyetin giderilmesi imkânsız. Meclisimizin yasama gücünü kamu yararına olacak şekilde kullanarak, müteahhit ve arsa sahipleri arasındaki özel sözleşmelere, idarenin müdahale etme imkanını oluşturacak yasal bir düzenleme yaparak TOKİ eliyle yarım kalan projelerin tamamlanmasının sağlanması, kişisel olağanüstü zararlar oluşmasına sebep olan kişi kurum ve çalışanlarına oluşan zararın tazmini için idarenin rücu hakkını kullanarak harcadığını onlardan geri almasını Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu adına arz ve talep ederiz." ifadelerini kullandı.