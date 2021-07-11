Samanyolu Haber /Gündem / 300 kilo uyuşturucuyu piyasaya süren 'dört savcılı' çete ortaya çıktı /11 Temmuz 2021 15:06

300 kilo uyuşturucuyu piyasaya süren 'dört savcılı' çete ortaya çıktı

Van Erciş Adliyesi adli emanet bürosunda bulunan malzemeleri, sahte evrak düzenleyerek satan, dört savcının da aralarında bulunduğu bir şebeke çökertildi.

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Aralarında dört savcının, adli emanet müdürünün de bulunduğu çete, 300 kilo eroinin yerine un koyarak eroini de piyasaya sürmüş.

Gazete Duvar'ın haberine göre, çete, tam 10 yıl boyunca adli emanete alınan her şeyi sahte evrak düzenleyerek adli emanetten çıkarmış ve bazı malzemeleri de piyasaya sürmüş. 

Yargılananlar arasında dört savcı ve Adli Emanet Bürosu Müdürü M.Z. de bulunuyor.

Habere göre, çete, uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı, sahte para operasyonlarının ardından el konulan malzemeleri sahte evrakla satışa sundu. 

HARACA BAĞLADIKLARI MAFYA İHBAR ETTİ

Suç örgütlerini de haraca bağlayan çete, alacakları parayı alamayınca araya arabulucular soktu ancak suç örgütü üyeleri, adliyede yuvalanan çetenin emanetteki malzemeleri yasadışı yollarla sattığını öğrendi ve polise ihbarda bulundu. 

İhbar neticesinde, Adalet Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi. Yapılan teftiş sonrası durumdan şüphelenen müfettiş, adli emanete teslim edilen eşyaların evraklarını inceleyince, paraların imha edildiğine dair sahte tutanak tutulduğunu gördü. Bunun üzerine polis, aralarında Adli Emanet Müdürü M.Z. ve birçok kamu görevlisinin de bulunduğu şebekeyi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde şebeke mensuplarının adli emanet bürosuna teslim edilen emanetleri, yasadışı yollardan piyasaya satışa sundukları ortaya çıktı. Adli Emanet Müdürü M. Z. ve bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada bir kişi tutuksuz yargılanırken, bir kişi de aranıyor. Dört savcı da sahte evrakları imzaladıkları için 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yargılanıyor.
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