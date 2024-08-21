Samanyolu Haber /Dünya / 300 kişi taşıyan tekne alabora oldu... Çok sayıda ölü ve kayıp var /21 Ağustos 2024 10:26

300 kişi taşıyan tekne alabora oldu... Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer ölü sayısını henüz tespit edemediklerini bildirdi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu. Yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne batarken teknede bulunan çok sayıda kişinin boğularak can vermesinden endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ya da ölü sayısının tespitinin zor olduğunu ve kaza sonrası çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

Ayrıca tekneye aşırı yüklenildiği ve Nioki'ye doğru giderken tahta bir nesneye çarparak battığı belirtildi.

İlçe Kaymakamı Jacques Nzenza da olayı doğrularken çok sayıda ceset çıkarıldığını ancak arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti: "Dün dört ceset bulduk, bugün ise aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 ceset daha çıkarıldı."

Geniş Orta Afrika ülkesinde nehir ve göl yolculukları oldukça yaygın bir şekilde kullanılsa da bu, her zaman güvenli olmuyor. Nzenza, "Gece yelken açmak, çok tehlikeli olduğu için yasak olduğunu herkese sürekli hatırlatıyoruz" dedi.

KDC'de haziran ayında da bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.
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