‘300’ün üzerinde kayıp var, bunun sorumlusu olmayacak mı?’

‘KAYMAKAMLAR TELEFONLARA ÇIKMIYOR’





Bölgede iletişim ve koordinasyon sorunu olduğunu da aktaran Altay, “İlçe kaymakamlarıyla görüşemiyoruz, selamlaşamıyoruz. İlçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarına selam vermekten, telefon açıp iletişim kurmaktan korkar hale gelmiş” diye konuştu.





‘NEDENLERİ SORGULANMALI’





İncelemeler sonrası tespitlerine ilişkin açıklama yapan CHP’li Altay, selin her yerde yaşandığını fakat yarattığı büyük hasarların nedenlerinin sorgulanması gerektiğini belirtirken, şunları söyledi:





‘BUNUN SORUMLUSU OLMAYACAK MI?’





“Devlet, selin yarattığı tahribatı, yaratabileceği tahribatı minimize etmek yerine maksimize etmek için üstüne düşen her şeyi yaptı, maşallah. Ayancık’taki selin bu kadar ağır hasar vermesinin bir tane sebebi var. Dere yatağına yapılan tomruk deposu. Dönemin kaymakamı, bunun çok yanlış olacağı konusunda itiraz ettiği için Ayancık’tan sürüldü. Manzara böyle. Ayancık’ta bu selde 20-30 bin metreküp, 50-60 kuturundaki tomruk, füze hızıyla Ayancık’ı deldi, geçti. Bunun bir sorumlusu olmayacak mı kardeşim” dedi.





‘DERE YATAĞINA 8 KATLI EVE İZİN VERENLER HESAP VERMELİ’





“Dere yatağına tomruk deposu yapmak hangi mantıkla, akılla izah edilebilir” diyen CHP’li Altay, şöyle konuştu: “Bozkurt da aynı şekilde hem dere yatağının göbeğine 8 katlı ev yapan kafanın da mutlaka sorgulanması lazım. 8 katlı bina dere yatağına yapılırken buna göz yuman kaymakamın da dönemin belediye başkanlarının da hesap vermesi lazım. Dere yataklarının kenarlarına ev yapılması kabul edilebilir ama dere yatağının göbeğine ev yaparsanız bu sonuç kaçınılmaz olur. Sel, afet her zaman olur ama, selin yaratacağı zararı devlet minimize etmek yerine maksimize etmek için her şeyi yapmış.”