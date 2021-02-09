301 kişinin öldüğü Soma katliamı davasında tüm sanıklar tahliye edildi!

Soma’da 2014 yılında 301 madencinin hayatını katliamın ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.





12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değişince karar bozuldu. Kararın değişmesinin ardından dava kapsamında tutuklu kimse kalmadı.





Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın verdiği bilgiye göre, 4 Şubat'ta verilen duruşma gününün hemen ardından dava kapsamında tutuklu bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik 5 Şubat'ta tahliye edildi.





Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, tahliye kararının ardından Somalı madencilerin ailelerinin büyük bir üzüntü duyduğunu ve kararı doğru bulmadıklarını belirtti.





Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.





Yargıtay'ın yeni kararıyla birlikte madenin patronu Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Böylece, patron Can Gürkan'a en fazla 22 yıl hapis cezası verilebilecek. Geçen yıl yapılan infaz düzenlemesi sayesinde de bu cezanın yarısı infaz edilecek ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı kullandırılacak.