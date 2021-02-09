Samanyolu Haber /Gündem / 301 kişinin öldüğü Soma katliamı davasında tüm sanıklar tahliye edildi! /09 Şubat 2021 17:07

301 kişinin öldüğü Soma katliamı davasında tüm sanıklar tahliye edildi!

Soma katliamı davasına bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin heyeti değişince daha önce verilen karar bozuldu. Davadaki tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi.

SHABER3.COM

Soma’da 2014 yılında 301 madencinin hayatını katliamın ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.

12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değişince karar bozuldu. Kararın değişmesinin ardından dava kapsamında tutuklu kimse kalmadı. 

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın verdiği bilgiye göre, 4 Şubat'ta verilen duruşma gününün hemen ardından dava kapsamında tutuklu bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik 5 Şubat'ta tahliye edildi. 

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, tahliye kararının ardından Somalı madencilerin ailelerinin büyük bir üzüntü duyduğunu ve kararı doğru bulmadıklarını belirtti. 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay'ın yeni kararıyla birlikte madenin patronu Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Böylece, patron Can Gürkan'a en fazla 22 yıl hapis cezası verilebilecek. Geçen yıl yapılan infaz düzenlemesi sayesinde de bu cezanın yarısı infaz edilecek ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı kullandırılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 301 kişinin öldüğü Soma katliamı davasında tüm sanıklar... Sonraki Haber >>

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:03