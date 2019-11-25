301 madencinin ailesi şoke oldu!

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nın ardından madenci ailelerinin kurduğu Soma 301 Madenciler Derneği için yer tahsis eden Soma Belediyesi ailelerden derneği boşaltmalarını ya da kirasını karşılamalarını istiyor.





Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak diğer derneklerden böyle bir talepte bulunulmadığını belirterek, “Derneğin açılışında hepsi yer aldı, fotoğrafları var. Biz acıların üzerine kurulmuş bir derneğiz, kararın geri çekilmesini istiyoruz.” dedi.





OĞLUNU SOMA FACİASINDA KAYBETMİŞTİ





Evrensel'in haberine göre Soma Katliamı’nda oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, "Derneklerin belediyeden yer talep etme hakkı olduğu için biz derneği kurmadan önce belediyeye müracaatta bulunup yer talep etmiştik. O zamanın Belediye Başkanı Hasan Ergene, Atatürkçü Düşünce Derneği ile beraber aynı yerde dernek yerimizi verdi." dedi.





Çolak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ali Tulup'un başkan seçildiğini belirterek, "Belediye başkanı değiştikten sonra beni belediyeden çağırdılar. Derneği boşaltmamızı ya da kira ödememizi söylediler. Müfettişlerin derneklerle ilgili tuttuğu raporda ‘Derneklerin kiralarını ödeyemezsiniz, dernekler bundan sonra kendisi ödeyecek’ şeklinde ifadeler gerekçe gösterildi." diye konuştu.





Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri facianın esas sorumlulularının hâkim karşısına çıkarılmadığını belirterek, "Suçlular cezalandırılmadı." diyor.





"BİZİM HARİCİMİZDE KİMSEDEN BÖYLE BİR TALEPTE BULUNULMADI"





İlçede bulunan diğer derneklerle görüştüğünü ifade eden Çolak, “Bizim dışımızda hiçbir dernekten böyle bir şey istenmediğini öğrendim. Sadece bize söylemeleri bizi rahatsız etti. Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde ne dediysek ikna edemedik. 'Başınızın çaresine bakın' dediler." ifadelerini kullandı.





Çolak, hayatını kaybeden 301 madencinin ailelerinin kurduğu derneğe reva görülen muameleyi halkın takdirine bıraktıklarını söyledi.