301 madencinin ölümünde 3 sanığa toplam 45 yıl

Manisa’nın Soma ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen maden faciasıyla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, dört sanık için kararını verdi. “Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’na 12 yıl 6 ay hapis cezası verilirken yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Kurt ve Osmanoğlu, daha önceden tutukluluk süreçleri olmadığı için Yargıtay, kararı onaylarsa tutuklanacak. Can Gürkan’ın, gerekçeli kararın açıklanması sonrasında cezaevinde yatıp yatmayacağı kesinleşecek.







AYAKKABI FIRLATTILAR





Duruşmada mahkeme başkanı hâkim Salih Pehlivanoğlu, şehit madenci yakınlarına başsağlığı diledi. Pehlivanoğlu’nun sözlerini duyan madenci yakınları, “Hakkımızı helal etmiyoruz. Allah belanızı versin” diye tepki gösterdi. Pehlivanoğlu’nun heyet kararını okuması sonrası avukatlar ve madenci yakınları masaları yumrukladı. İki madenci yakını ise ayakkabılarını çıkararak mahkeme heyetine attı. Üç ayakkabıdan biri hâkim Pehlivanoğlu’nun koluna isabet etti. Kürsüye yürümek isteyen madenci yakınlarına polis engel oldu.





AİLELER: ADALET ARADIK, BAŞARAMADIK





Duruşma sonrası açıklama yapan madenci yakınları, mahkemenin kararının yetersiz olduğunu, bu karar ile Türkiye’de adaletin olmadığının kanıtlandığını söyledi. Maden faciasında eşini kaybeden Naciye Kaya, “Yıllardır adalet aradık. Göçmüş, çürümüş adaleti aradık. ‘Belki bir gün gelir’ diye. Şimdi birileri çıkıp ‘Neyin adaletini arıyorsunuz?’ diyecek. ‘Siz para aldınız. AKP’ye oy verdiniz’ diyecek. Bizler ölen 301 kişinin, çocuklarımızın adaletini aradık. Ama başaramadık. Cumhurbaşkanı kaza olduğu zaman ‘En yakınım dahi olsa cezasını çekecek’ dedi. Ama işin ucu kendisine dokununca olmadı” dedi.





Eşini kaybeden Gülten Kavas, “Bu sonuç adalet olmadığını gösterdi. Adalet bizimkilerle birlikte gömüldü” diye konuştu. Oğlunu kaybeden İsmail Çolak ise “Zaten tiyatro olduğu belliydi. Bu karar da tiyatronun bir eseri. Adalet 7 yıl sonra yine gelmedi. Son nefesimize kadar ‘adalet’ diye bağıracağız. Nasıl Soma katliamı unutulmuyorsa bu karar da unutulmayacak” ifadelerini kullandı.



