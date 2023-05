'301 vekil alalım, AKP parlamenter sisteme kendi geçmek isteyecek'

Yeniçağ'ın haberine göre, Akşener, partisinin hizmetleri ve çözümleriyle rekabet ettiğini söyleyerek en büyük vaatlerinin huzur, nefes aldırmak ve adalet olduğunu belirtti.



Akşener, iktidarın devlet gücünü tehdit unsuru olarak kullandığını ifade ederek, kendisine Kaan ve TGC Anadolu'nun açılışına davet gelmediğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK olduğunu iddia etti.



Kadınların cinsiyetleri üzerinden söylenen her sözün tüm kadınlara yönelik olduğunu belirten Akşener, kadınların bu seçimde yöneticilere ders vermesi gerektiğini söyledi. İlk turda Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Akşener, her köye veteriner, ziraat mühendisi ve tekniker atanacağını, köylerde kooperatiflerin organize edileceğini ve Atatürk Orman Çiftliği'nin Tarım Bilimleri Akademisine dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.



Ayrıca, 18-26 yaş arası gençlere iş bulana kadar ayda 2 bin 500 TL ödeme yapacaklarını, okul öncesi eğitimlerin ücretsiz olacağını ve ilkokuldan lise sona kadar devlet okullarında sabah kahvaltılarının verileceğini belirtti. İstihdamın kadın ağırlıklı olacağına vurgu yapan Akşener, yoksulluğun ortadan kaldırılacağını ve emekli, memur ve kamu işçilerine Temmuz ayında en az yüzde 50 zam yapılacağını söyledi.



İYİ Parti Genel Başkanı ayrıca ekonomi yönetiminde Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir'in görev alacağını, ittifaktaki her partiye bir bakanlık verileceğini ve geri kalan bakanlıklar için oy oranlarına bakılacağını ifade etti. Parlamenter sisteme geçmek isteyeceklerini düşündükleri AK Parti'yi engellemek için 301 vekil almak istediklerini söyleyen Akşener, AK Partili seçmenlerin de İYİ Parti ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini belirtti.



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi kaybettiğinin farkında. Ayrıca, İmralı adasına Erdoğan'a yakın bir kişinin ziyarette bulunduğunu da biliyor. Akşener ayrıca, Gaffar Okkan'ı öldüren Hizbullah terör örgütünün adını koymayan Hüda Par'ın listeye alındığını söyledi. Ekonomi konusunda ise, enflasyonun bir yıl içinde yüzde 20'ye çıkacağını ancak ikinci yılda tek haneli rakamlara düşeceğini öngördü. Son olarak, Akşener birinci turda seçimi kazanacaklarına inanıyor ve İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da katkısını övdü.