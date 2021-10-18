306 gün önce verilen soru önergesine 'kaçamak' yanıt verdi

YASAL SÜRE 15 GÜN





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un, Serik Belediyesi’ndeki 500 bin liralık rüşvet skandalı ve Ankapark’a harcanan 750 milyon dolarla ilgili soru önergesine 306 gün sonra “kaçamak” yanıt verdi. Torun, “soruşturmaların kanunla yürütüldüğünü” söylemekle yetinen Soylu’ya, “306 gün düşünüp bu yanıtı mı buldunuz” tepkisini gösterdi. Torun, CHP’li belediyenin “Atatürk” yazılı 7 bin liralık tabelasına soruşturma başlatanifade etti.İçişleri Bakanlığı, CHP’li Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu ve yedi belediye meclis üyesi hakkında, “Millet Bahçesi”nin adının, “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirildiği gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Soruşturma evrakında, Fındıklı Belediyesi’nin parkın girişine “Atatürk” yazılı tabela yaptırarak, kamuyu 7 bin 864 lira zarara uğrattığı iddia edilmişti. CHP’li Torun, bu gelişme üzerine Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Torun, önergesinde, Soylu’ya, “Atatürk yazılı 7 bin liralık tabelayı kamu zararı sayan bakanlığınız, 750 milyon dolara yapılan Ankapark’ın neden olduğu kamu zararı için bir işlem yapmış mıdır? Bakanlığınız Serik Belediyesi’ndeki 500 bin liralık rüşvet iddiasıyla ilgili işlem başlatmış mıdır” sorularını yöneltti.TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekillerinin soru önergelerinin 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Ancak İçişleri Bakanlığı, CHP’li Torun’un 9 Aralık 2020’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesine tam 306 gün sonra yanıt verdi. Soylu yanıtında, Ankapark ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakarak, “soruşturmaların kanun ve genelgeler çerçevesinde yürütüldüğünü” anımsatmakla yetindi. Soylu’nun yanıtını değerlendiren CHP’li Torun, “TBMM Başkanı’na sesleniyorum, atanmış bakanlar TBMM’yi tanımıyor. 15 günde cevaplaması gereken soru önergesine 306 gün sonra sözde yanıt veriliyor. Meclis’in itibarını nasıl koruyacaksınız? İçişleri Bakanı’na da soruyorum: 306 gün düşünüp bu yanıtı mı buldunuz” ifadelerini kullandı.