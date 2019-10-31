Samanyolu Haber /Gündem / Hangi başsavcı vekili kızağa çekildi? /31 Ekim 2019 17:15

Hangi başsavcı vekili kızağa çekildi?

Hâkimler ve Savcılar (HSK) 1'inci Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesi’ni yayımladı. Buna göre 307 hâkim ve savcının görev yeri değişti. 

HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1'inci Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. 

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. 

Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne tayin edildi.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Nafiz Acar ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

ANTALYA ADLİYESİ'NDE DİKKATİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Kararnamenin en dikkat çeken ismi Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden alınan Gürkan Kütük oldu. Kütük, Antalya BAM Savcılığı’na atanarak kızağa çekildi. 

Kütük’ün, işadamı Fettah Tamince’nin Antalya’da avukatlığını yapan Ahmet Kürşat Köhle ile olan yakın ilişkileri dikkati çekiyordu. 

Kütük ve Köhle, 3 Ekim 2018’de Antalya L Tipi Cezaevi’ne yatan bir adli mahkumu, kayıt dışı ziyaret etmişti. Ziyaret edilen mahkum, Tamince’nin şirketinin bir yöneticisinin akrabasıydı. Cezaevine yapılan bu kayıt dışı ziyaret sebebiyle HSK, Kütük hakkında inceleme başlatmıştı.

Emre Belözoğlu’na takipsizlik veren İstanbul Savcısı Ergün Güçlü, Küçükçekmece Savcılığı'na atandı.

24 Ekim'de HSK'da Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa istifa etmişti.

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