Samanyolu Haber /Gündem / 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi /10 Nisan 2020 23:02

31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Türkiye'de koronavirüs vakaları ve salgına bağlı ölümler artınca İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ilan etti.

10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
 
Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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