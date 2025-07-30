31 İsrailli sanatçı, akademisyen ve siyasetçiden çağrı

“Ülkemizin Gazze halkını açlıktan öldürmesini ve milyonlarca insanın zorla yerinden edilmesini derin bir utanç, öfke ve acıyla izliyoruz” ifadeleriyle başlayan metinde, imzacı İsrailliler, barış içinde bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı ve dünyaya şu çağrıda bulundu:



“Uluslararası toplum, İsrail bu acımasız saldırıyı durdurup kalıcı bir ateşkesi hayata geçirene kadar ona karşı ağır yaptırımlar uygulamalıdır.”



Metne imza atanlar arasında İsrail’in eski başsavcısı ve geçici Yüksek Mahkeme yargıcı Michael Ben-Yair, eski Knesset Başkanı Avraham Burg, Weizmann Enstitüsü’nden İsrail Ödüllü bilim insanı Oded Goldreich, Akademi Ödüllü gazeteci Yuval Abraham, yönetmen Ari Folman, koreograf Ohad Naharin ve mimar Eyal Weizman gibi isimler yer aldı.



Gazze’de devam eden savaşın 22’nci ayında yayımlanan bu çıkış, İsrail içinde büyüyen muhalefetin güçlü bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. Açıklamada ayrıca İsrail’in, 2,2 milyon Gazzeliyi sistematik şekilde temel gıda ve tıbbi malzemeden mahrum bıraktığına dikkat çekildi.



İmzacı grup, açıklamalarını “Kalıcı bir barış, adalet ve eşitlik temelinde mümkün olabilir. Bu, baskı altındaki milyonların yaşama hakkını savunma çağrısıdır” sözleriyle tamamladı.