31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları belli oldu

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.



YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından itiraz süreci başlamıştı.



YSK tarafından yapılan açıklamayla kesin sonuçlar duyuruldu.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti de 1 şehirde belediye kazanmıştı.



YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından açıklanan kesin sonuçlara göre Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.1 2 olarak gerçekleşti. 30 büyükşehirde, CHP 14, AKP 12, YRP 1, DEM 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.



Büyükşehir belediye başkanlığında en düşük katılım Diyarbakır'da, en yüksek katılım Manisa'da tespit edildi.



Açıklamaya göre; 2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.