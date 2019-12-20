31 Ocak 2020'de resmen...

Avrupa Birliği'nden (AB) Ayrılık Kanun Tasarısı, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu aldı.





İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını kanun hâline getirecek tasarıya parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.





31 OCAK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA AB'DEN AYRILIK BAŞLIYOR





Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak 2020 tarihinde AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak.





Bu madde kanun hâline gelecek olsa da hükûmetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.





İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan kanun tasarısı, milletvekillerinin AB'den çıkış (Brexit) üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.





MİLLETVEKİLLERİNİN YETKİLERİ AZALTILACAK





Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu.





Parlamento ayrıca müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.





Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.





HALKIN YÜZDE 52'Sİ "BREXIT'E EVET" DEMİŞTİ





Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, geçen hafta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükûmeti kurmuştu.





İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016 yılı haziran ayında yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.





Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı.





29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.





BİR YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİNİN AKABİNDE BİRLEŞİK KRALLIK AB'YE VEDA EDECEK





İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.





Johnson hükûmeti bu zaman zarfında anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.



