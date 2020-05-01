Samanyolu Haber /Gündem / 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması başladı /01 Mayıs 2020 00:16

31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatili ile birleştirilerek 3 güne çıkartıldı.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Alınan karara göre; 30.04.2020 tarihi saat 24:00'den 02.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; 1 Mayıs'ta market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının olduğu cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Ayrıca, 31 il için sınır giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından alınan seyahat izin belgeleri sokağa çıkma yasağı süresince de geçerli olacak. 

Genelgede, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası veya adli işlemler uygulanacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması başladı Sonraki Haber >>

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:43