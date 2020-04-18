31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.







İçişleri Bakanlığı'nca 17.04.2020 tarihi saat 24:00'den 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarını yasaklandı.





Bakanlığın genelgesi kapsamında uygulanacak yasak gece yarısı itibariyle başladı.





Geçen hafta ilk defa uygulandı







Geçen hafta sonu ilk defa uygulanan yasak, gece yarısından iki saat önce duyurulmuş, vatandaşlar marketlere ve fırınlara koşmuştu. Yaşanan kargaşada sosyal mesafe kurallarının da görmezden gelindiği gözlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasağın son saatlerinde sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmemişti.