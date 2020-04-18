Samanyolu Haber /Gündem / 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı /18 Nisan 2020 00:07

31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanmaya başlanılan ve 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ı da kapsayan sokağa çıkma yasağı yeniden devreye girdi.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca 17.04.2020 tarihi saat 24:00'den 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarını yasaklandı.

Bakanlığın genelgesi kapsamında uygulanacak yasak gece yarısı itibariyle başladı.

Geçen hafta ilk defa uygulandı

Geçen hafta sonu ilk defa uygulanan yasak, gece yarısından iki saat önce duyurulmuş, vatandaşlar marketlere ve fırınlara koşmuştu. Yaşanan kargaşada sosyal mesafe kurallarının da görmezden gelindiği gözlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasağın son saatlerinde sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmemişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Sonraki Haber >>

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:05:00