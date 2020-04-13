31 şehirdeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatliğine ilan ettiği sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24.00 itibarıyla sona erdi.





İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.





10 Nisan'da gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen yasak sonrası vatandaşlar marketlere, fırınlara ve pazarlara koşmuş, bazı bölgelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenmişti. 1980 darbesi sonrası ilk defa alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşananlar Koronavirüs'ün yayılması endişesine sebep olmuş, tepkiler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararı açıklamıştı. Soylu'nun 12 Nisan akşamı açıkladığı istifa kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedilmişti.