Samanyolu Haber /Dünya / 31 senedir Belarus'u yöneten Lukaşenko: 'Aday olmayı planlamıyorum' /10 Ağustos 2025 09:49

31 senedir Belarus'u yöneten Lukaşenko: 'Aday olmayı planlamıyorum'

1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “artık yeni bir dönem için aday olmayı planlamıyorum" açıklaması yaptı.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avrupa'nın en uzun süre iktidarda kalan lideri olan Aleksander Lukaşenko, ülkesinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Lukaşenko, Time dergisine verdiği röportajda yeni bir başkanlık dönemi için aday olmayacağını söyledi. Bu açıklama, Belarus siyasetinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Lukaşenko, halefinin kendi politikalarından farklı bir çizgi izleyebileceğini kabul ederken önemli bir uyarıda bulundu: "Yeni lider, ülkeyi yönetirken devrimci kırılmalara yol açmasın. Benim yaptığım gibi, güçlü temeller üzerinde, var olan sistemi evrimsel şekilde geliştirerek ilerlesin." Bu sözler, 2020'deki kitlesel protestoların ardından istikrar vurgusunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Oğlu halefi mi olacak?

Belarus lideri, oğlu Nikolay Lukaşenko'nun kendisinin halefi olarak görülmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Bu açıklama, uzun süredir spekülasyonlara konu olan "hanedanlık" iddialarına da şimdilik son noktayı koymuş oldu. Lukaşenko'nun geçen yıl ağustos ayında yaptığı "Halkın yeni bir başkana alışması gerekecek" açıklaması, bugünkü sözleriyle daha net bir hal aldı.

Bu senenin başında yedinci kez devlet başkanlığı görevine başlayan Lukaşenko'nun bu açıklaması, Belarus'ta yeni bir siyasi dönemin kapılarını aralıyor. 2020 seçimlerinin ardından aylarca süren kitlesel protestoların gölgesinde şekillenen bu süreç, hem Belarus hem de bölge ülkeleri için önemli sonuçlar doğurabilir.
