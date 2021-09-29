Samanyolu Haber /Dünya / 32 göçmen, Polonya sınırında ölümün eşiğinde /29 Eylül 2021 09:54

32 göçmen, Polonya sınırında ölümün eşiğinde

Bir grup Ezidi göçmen, Polonya-Belarus sınırında bir haftadır mahsur kalmış durumda. Şengalli oldukları öğrenilen göçmenlerin yiyecek herhangi bir şeyinin kalmadığı belirtildi.

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Şengal Akademisi Başkanı Murat İsmail, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “32 Ezidi göçmen 7 gündür Polonya ve Belarus arasındaki sınır üzerinde mahsur kalmış durumda. Ezidi aileler Şengal’den ve şu anda hayatları tehlikede” ifadelerini kullandı.



İsmail, Avrupa Parlamentosu ve Polonya’ya seslenerek insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Gruptan bir göçmenin akrabası yiyecek ve içeceklerinin olmadığını ve grubun çok çaresiz durumda olduğunu kaydetti.

11 akrabası şu an sınırda mahsur durumda olan Fadıl Hasan, Rudaw'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“7 gün 7 gecedir ormanın içindeler. Hiçbir şey yemediler. Yiyecekleri yok ve ölümün eşiğindeler. 5-6 kişinin durumu çok ağır. Ne zaman öleceklerini bilmiyorlar. Bazen yaprak yiyorlar, fakat fazla yiyemiyorlar, çünkü midelerine ağır geliyor. Suyu da bir havuzdan içiyorlar.”



Bu sene Irak, Afganistan ve Afrika’dan binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Belarus sınırı üzerinden ulaşmaya çalıştı. AB, Belarus’un kasten göçmenleri sınırlara yığdığı görüşünde.
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