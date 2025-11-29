32 İlde nefret operasyonu evler basıldı: 92 gözaltı, 59 tutuklama

Baskın yapılan iller arasında Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak yer aldı.



Gölcük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün yaptığı baskında, bankaya para yatırmak, ByLock ve derneğe üye olmak gibi gerekçelerle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen başörtülü bir kadın da vardı.



Tutuklanan tüm KHK’lılar, ankesörlü telefondan aranmak, birbirleriyle yardımlaşmak, sosyal medya platformalarında ifade özgürlüklerini kullanmak ve yaşam hakkı tanınmayan insanlar ‘yurt dışına kaçma’ girişimiyle suçlanıyor.



AİHM KARARLARI UYGULANMIYOR



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 26 Eylül 2023’te açıkladığı KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararına göre, bankaya para yatırmak, derneğe üye olmak, ByLock kullanmak, gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan okullara göndermek, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan aranmak ve benzeri eylemler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen “kanunsuz suç olmaz” ilkesine göre suç teşkil etmiyor.



Sözleşmenin tarafı olan Türkiye dahil tüm ülkelerin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.