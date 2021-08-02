Samanyolu Haber /Dünya / 32 milyona üçüncü doz aşı gelecek ay başlıyor /02 Ağustos 2021 19:18

32 milyona üçüncü doz aşı gelecek ay başlıyor

Birleşik Krallık'ta gündem üçüncü doz aşı... Yetkililer gelecek aydan itibaren Pfizer/BioNTech'in üçüncü doz aşısının yapılmaya başlanacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Corona virüsü salgını, Delta varyantıyla birlikte boyut değiştirirken, Birleşik Krallık’ta üçüncü doz aşı tartışması devam ediyor. İngiltere’nin köklü gazetelerinden Telegraph, gelecek ay üçüncü doz aşıların uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Gazeteye konuşan yetkililer 32 milyon kişiye gelecek ay üçüncü doz aşı yapılacağını açıkladı. 2.000 eczanenin aşılama programına dahil edileceği belirtilirken haftada ortalama 2.5 milyon doz aşı yapılması planlanıyor. Aşının etkisinin zaman içinde azalmasından dolayı yetkililerin harekete geçtiği kaydedildi.

İlk aşamada 50 yaşın üzerindekilerle bağışıklık sistemi düşük olanlara üçüncü doz corona virüsü aşısı yapılacağı belirtildi. Telegraph’ta yer alan planda corona virüsü aşılama sürecinin 6 Eylül’de başlayacağı ve Aralık ayında sona ereceği de kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 32 milyona üçüncü doz aşı gelecek ay başlıyor Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:27:57