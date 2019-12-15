Samanyolu Haber /Dünya / 32 yıl sonra bir ilk! /15 Aralık 2019 21:37

32 yıl sonra bir ilk!

İki Çinli diplomatın "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle gizlice Amerika Birleşik Devletleri'nden gizlice kovulduğu ortaya çıktı. Haberi New York Times yayımlarken, ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington büyükelçiliğinde iki diplomatı sınır dışı ettiğine vurgulandı.

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New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Çin'in Washington Büyükelçiliği'nde görevli biri istihbarat çalışanı olduğu iddia edilen iki diplomatı, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri gerekçesiyle eylülde gizlice kovduğu haberine yer verdi.

Haberde, Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği, ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.

İNGİLİZCE TALİMATLARI ANLAMAMIŞLAR!

Daha sonra itfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.

ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.

Eylülde Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulmasının hem ABD hem de Çin tarafından saklı tutulduğu ifade edilen haberde, söz konusu durumun Trump yönetiminde Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığına dikkati çekildi.

ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington büyükelçiliğinde iki diplomatı sınır dışı ettiğine işaret edilen haberde, ABD'li yetkililer, Washington'ın casusluk konusunda Çin'e karşı daha sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.
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