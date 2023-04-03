32 yıllık iktidar sona erdi: Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi, Avrupa Hareketi'nden 37 yaşındaki Jakov Milatovic oldu. Milatovic, ikinci turda aldığı yüzde 60 oyla Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı seçildi.





Ülkedeki seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. AA'nın aktardığı haberde Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.





CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.





Djukanovic'in 32 yıllık iktidarı sona erdi

Cumhurbaşkanı Djukanovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum. Çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedir" dedi.





Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi. Djukanovic, Şubat 1991'de başbakan olarak atandığından beri iktidardaydı.





Milatovic ilk turda kaybetmişti

Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almıştı. Adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.





Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.





Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor. Djukanovic'in görev süresi, 21 Mayıs gecesi sona erecek.





Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamlamıştı. 2020-2022 yılları arasında Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.