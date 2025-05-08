320 öğrenciyi gözaltına aldıran Başsavcı, Abdurrahman Şimşek'i makamında ağırlamış

Gaziantep’te 320 öğrencinin gözaltına alınmasının talimatını veren Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı İsmail Karataş’ın, Sabah gazetesinden “MİT’çi gazeteci” olarak adlandırılan Abdurrahman Şimşek’e yakınlığı dikkat çekti. Ayrıca Karataş’ın Başsavcılık deneyimi olmadan Gaziantep gibi büyük bir ile atanmış olması da “Arkasında kimler var?” sorusunu akla getirdi.





Velev'de yer alan habere göre yandaş Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek, Karataş’in Gülen cemaatine yönelik hukuksuz uygulamalarını öve öve bitiremedi. Yandaş gazetede ziyaret şu şekilde haberleştirildi:





“SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş’ı makamında ziyaret etti.





Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Karataş, Erzurum ve Düzce’de terör savcılığı sırasında F...’ye yönelik soruşturmalarda gösterdiği başarısı nedeniyle Adalet Bakanlığı’na atanmıştı. Bakanlıktaki çalışmalarıyla dikkat çeken Karataş, 4 yıl önce Gaziantep Başsavcı Vekilliğine atanarak, cezaevlerinin sorumluluğunu yürüttü.”





Gaziantep merkezli olarak 47 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 208 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı daha sonra artarak 320’ye çıkmıştı. Gözaltına alınanlara aileleriyle görüşme, yurt dışına çıkma, birlikte program yapma, aynı evde kalma gibi suçlamalar yöneltilmişti.





İSMAİL KARATAŞ KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Afyonkarahisar’da tamamlayan İsmail Karataş, Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun oldu. İlk Savcılığı’nı Erzurum Cumhuriyet Savcısı olarak yaptı.





Ardından sırasıyla Akçakoca ve Düzce Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi olarak görev yapan İsmail Karataş, 2018 yılında HSK kararnamesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.





Karataş, HSK tarafından Gaziantep’in yeni Başsavcı’sı olarak göreve atandı.