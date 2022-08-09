327 konutluk TOKİ ihalesi için iptal kararı

Yüksek enflasyon ve artan döviz kurları sonrasında fırlayan konut fiyatlarını dengelemek için Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yeni konut yapacağı ifade edilirken, TOKi ile ilgili bir ihale iptali haberi geldi.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kars’ın merkez ilçesinde yapacağı 327 konutun inşaat ve çevre düzenlemesi ihalesini 264 milyon TL’ye Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’ye vermişti. Ral Yapı, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı bilgilendirmede, TOKİ ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kars’ın merkez ilçesinde yapacağı 327 konutun inşaat ve çevre düzenlemesi ihalesini 264 milyon TL’ye Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’ye vermişti. Ral Yapı, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı bilgilendirmede, TOKİ ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

TOKİ, Kars’ın merkez ilçesine bağlı Karacaören mahallesinde 327 konutun yapım işi için 1 Ağustos’ta ihaleye çıktı.İhaleyi 364 milyon lira teklif veren Ral Yapı aldı.Ama Ral Yapı, bugün KAP’a ihalenin iptal edildiğini duyurdu.