33 bin 880 lira karşılığı asgari ücrete 'Evet' dediler

Yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak. Kiraların oldukça pahalı olduğu Cenevre'de bu karar, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 30 bin çalışan için sevindirici bir gelişme olarak görüldü.







Euronews'te yer alan habere göre Dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre'nin Cenevre kantonunda 2 odalı bir dairenin ortalama kirası 3 bin frank, bir fincan kahve ortalama 4 frank civarında.





Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumda ise yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti. İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte.





Örneğin Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor. Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin 793 TL) İsviçre dışında dünyanın en yüksek asgari ücreti ise saatlik yaklaşık 19.84 Avustralya dolarıyla (13.20 İsviçre frangı) Avustralya'da bulunuyor.



