33 bin 880 lira karşılığı asgari ücrete 'Evet' dediler

Yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak. Kiraların oldukça pahalı olduğu Cenevre'de bu karar, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 30 bin çalışan için sevindirici bir gelişme olarak görüldü.
Euronews'te yer alan habere göre Dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre'nin Cenevre kantonunda 2 odalı bir dairenin ortalama kirası 3 bin frank, bir fincan kahve ortalama 4 frank civarında.
Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumda ise yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti. İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte.
Örneğin Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor. Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin 793 TL) İsviçre dışında dünyanın en yüksek asgari ücreti ise saatlik yaklaşık 19.84 Avustralya dolarıyla (13.20 İsviçre frangı) Avustralya'da bulunuyor.
İsviçre, AB ile Serbest Dolaşım Anlaşması'nın iptaline de yüzde 61 oranında 'hayır' dedi
İsviçre'de Avrupa Birliği ile Serbest Dolaşım Anlaşması'nın iptali hakkındaki referandum resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 61,3 oyla reddedildi. Pazar günü düzenlenen referandumla Serbest Dolaşım Anlaşmasının geleceği ve orduya savaş uçağı alımı konuları halkın oyuna sunuldu.
İsviçre ulusal televizyonu SRF, resmi olmayan sonuçlara göre halkın yüzde 61,3'ünün AB ile Serbest Dolaşım Anlaşması'nın iptalini reddettiğini duyurdu. Referandumda yüzde 38,7 ise 'evet' oyu kullandı.
Ülkeyi oluşturan 26 kantondan sadece 4'ünde 'evet' oyu kazandı.
Referandum, sağ partilerin ülkede "kontrolsüz ve orantısız bir göç yaşandığını" ve "iş fırsatlarının tehdit altında" olduğunu savunarak, 1999'da Avrupa Birliği ile imzalanan Kişilerin Serbest Dolaşımı Anlaşması'nı (AFMP) sona erdirmeyi girişimi sonrası seçim takvimine alınmıştı. 2014 yılında yapılan benzer bir referandumda, İsviçre’ye göçün sınırlandırılması ve ülkedeki zengin yabancıların daha fazla vergi vermesine yönelik teklifler de halk tarafından reddedilmişti. Göçün sınırlandırılması yüzde 73 oranında, zengin yabancılar için vergi artışı ise yüzde 61 oranında ‘hayır’ oyu almıştı.
8,6 milyon nüfuslu İsviçre'de iki milyonu aşkın yabancı yaşıyor.