Samanyolu Haber /Gündem / 33 bin kişi sorgulandı ama... /01 Eylül 2024 12:16

33 bin kişi sorgulandı ama...

Tüm ülkenin gözü Narin'den gelecek iyi habere çevrilmişken, arama çalışmalarından 11 gündür sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında 33 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.

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Diyarbakır’da 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen son bilgiye göre, soruşturma kapsamında 33 bine yakın kişinin soruşturulduğu bildirildi.

Son olarak olaya ilişkin amca Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran’ın telefonundaki tüm mesajları yardımcı bir uygulamayla sildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca, amca Güran’ın otomobilinde Narin’e ait DNA bulguları tespit edilmişti.

Türkiye’nin gözü Narin’den gelecek haberdeyken, aile bireyleri de çapraz sorguya alındı.

Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

AMCA GÖZALTINDA

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu ve amca Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.
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