Samanyolu Haber /Dünya / 33 milyon vaka, bir milyon can kaybı /27 Eylül 2020 13:26

33 milyon vaka, bir milyon can kaybı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 90 bini geçti, şu ana kadar en az 999 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle şu ana kadar en az 999 bin kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 62 bin 174'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 412 bin 868 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 650 bin 503 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 287 bin 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 992 bin 532), Brezilya (4 milyon 718 bin 115), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (806 bin 38), Peru (800 bin 142), İspanya (735 bin 198), Meksika (726 bin 431), Arjantin (702 bin 484), Güney Afrika (669 bin 498), Fransa (527 bin 446), Şili (455 bin 979), İran (443 bin 86), İngiltere (429 bin 277), Bangladeş (357 bin 873), Irak (345 bin 969) Suudi Arabistan (332 bin 790), Türkiye (312 bin 966), Pakistan (310 bin 275), İtalya (308 bin 104) ve Filipinler (301 bin 256)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (141 bin 441), Hindistan (94 bin 534), Meksika (76 bin 243), İngiltere (41 bin 971), İtalya (35 bin 818), Peru (32 bin 142), Fransa (31 bin 700), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 394), Kolombiya (25 bin 296), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 376), Arjantin (15 bin 543), Şili (12 bin 591), Ekvador (11 bin 273) ve Endonezya (10 bin 308)."
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