Samanyolu Haber /Dünya / 33 yıl hapis yatan adam suçsuz bulundu /27 Mayıs 2023 14:19

33 yıl hapis yatan adam suçsuz bulundu

ABD'de mahkeme, cinayete teşebbüsten 33 yıl hapis yatan adamın masum olduğuna karar verdi.

SHABER3.COM

ABD'de mahkeme, 1990 yılında iki gencin yaralandığı saldırıya ilişkin cinayete teşebbüsten 33 yıl hapis yatan Daniel Saldana’nın suçsuz olduğuna hükmetti.

Los Angeles Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada saldırıya ilişkin bulguların yeniden incelendiği belirtildi. Davanın sonunda Saldana'nın masum olduğuna karar verildi.

Saldana, kararın ardından Savcı George Gaskon ile ortak basın toplantısında konuştu. Karara ilişkin mutluluğunu dile getiren Saldana, “Her gün masum olduğunu bilerek uyanmak ve bir hücrede kapalıyken yardım çağrısında bulunmak çok zordu” dedi.

Savcı Gaskon, 2017 yılında hüküm giymiş başka bir saldırganın tahliyesi sırasında yetkililere Saldana'nın “hiçbir şekilde çatışmada yer almadığını ve olay esnasında orada bulunmadığını” açıkladığını öğrendikten sonra onun beraat etmesi için çalıştığını anlattı.

Duruşmada bulunan bölge savcı vekilinin saldırganın açıklaması sonrası eyleme geçmediğini belirten Gaskon, bunun Saldana'nın 6 yıl daha hapis yatmasına neden olduğunu anlattı. Gaskon, bunun üzerine davanın tekrar açılması için talepte bulunduğunu ve böylece Saldana'nın masum olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Los Angeles’ta 1990’da otomobilde bulunan 6 gence çete üyesi oldukları sanılarak ateş açılmış, saldırıda iki genç yaralanmıştı. Saldana, olayın ardından tutuklanarak 45 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
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