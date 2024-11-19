332 hakim ve savcının görev yeri değişti





YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.





Dilan Polat Dosyası ve 'Ahmak Davası'ndaki Savcının Aynı Kişi Olduğu Ortaya Çıktı





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunun yakından bildiği ve siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olduğu "ahmak" davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma Başsavcısı oldu. Savcı Ahmet Çolak, 21 Mayıs 2021 günü İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2024 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı yayımlanan güz kararnamesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ahmak" davasını açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak da Çaycuma Başsavcısı oldu.



Dilan Polat dosyasıyla ilgilenecek yeni savcının ise 2020 yılından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta olan Ahmet Çolak olduğu ifade edildi. Polat davasına bakacak olan Savcı Ahmet Çolak'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"nda yer alan isim olduğu öğrenildi.



Türkiye'de büyük tartışmalara sebep olan davalardan biri Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı davaydı. İmamoğlu, 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından 'Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.' ifadelerini kullanmıştı.



Davada görevli olan Savcı Ahmet Çolak ise Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından “Ahmak Davası”nın iddianamesini hazırlamıştı.





Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı: Türkiye'nin Konuştuğu Başsavcıya Tenzili Rütbe





Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırmıştı.



İddiaların ardından Yavuz Cengiz izne ayrılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla Cengiz hakkında inceleme başlatılmıştı.







GEBZE CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI



HSK 1. Dairesi tarafından yayımlanan güz kararnamesine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.



Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.Kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.