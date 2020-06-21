338 milyon TL nerede?

Bahsedilen paranın değeri: 338 milyon TL. 4 yıldır söz konusu paradan hiç bir şehit ailesi ya da gaziye tek kuruş yardım yapılmadığı ileri sürülüyor.





TR724 'ten İlker Doğan'ın habeirne göre Geçtiğimiz yılın ekim ayında bakanlık yetkilileri, vakfın faaliyete başlaması, yardımların dağıtılması için mütevelli heyetinin açıklanması gerektiğini söylemişti. Mütevelli heyeti yaklaşık 7 ay önce açıklandı. Ancak yine hiç bir gelişme yaşanmadı. Bakanlığın açıklamasına göre 15 Temmuz gazilerinin sayısı 2 bin 703. Şehit sayısı ise 251. Söz konusu 338 milyon TL’nin ‘eşit’ olarak dağıtıldığını varsayarsak kişi başına 114 bin 421 TL para ödenmesi gerekiyor.









AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Allah’ın lütfu’ olarak gördüğü 15 Temmuz sonrası başlatılan kampanyada Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın hesabında 309 milyon lira toplandı. Toplanan para bugün faizi ile birlikte 338 milyon liraya ulaştı ancak 15 Temmuz şehit aileleri ile gazileri 4 yıldır söz konusu paradan tek kuruş alamadı. Gaziler bir süredir eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi’nin önünde polisle karşı karşıya geldiler. ‘Aldatıldık’ diyen gazilerin, AKP rejimine öfkesi her geçen gün büyüyor.





PARALARIN ÜZERİNE YATTILAR





Konu muhalefetin de gündemindeydi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, önceki gün yaptığı açıklamada, “309 milyon lira para toplandı. Bu para nerede, neden sahiplerine verilmiyor? Önce bakanlıkta, sonra vakıfta dediler, hâlâ para ortada yok.” ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise iktidarın paraların ‘üzerine yattığını, ödeme yapılmayacağını’ söylüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “4 yıldır paralarını istiyorlar, sopa verdiler. Gazilere polisle sopa attıran iktidar olarak tarihe geçtiler.” diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise ‘pandemi sürecinde tüm gazilere o paradan 3 defa ödeme yapıldığını’ iddia ediyor.





KURULUŞ SERMAYESİ 10 MİLYON TL





Söz konusu vakıf, Aralık 2017’de çıkan 696 sayılı KHK ile kuruldu. Ancak vakfın kuruluşuyla ilgili ilan, 13 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12 Temmuz 2019 tarihli kararıyla vakfın kurulduğu, “Vakfeden” olarak da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu belirtildi. Kuruluşundan 1.5 yıl sonra yayımlanan ilanın ardından vakfın faaliyete başlaması için mütevelli heyetinin açıklanması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Hürriyet’te yayınlanan haberde, ‘bu karar yayınlanmadan vakfın icra faaliyetlerine başlayamayacağını’ belirtiyordu: “10 milyon lirası vakıf kuruluş sermayesi olarak belirlendi. Hazine Tek Hesabı’nda biriken kaynak bekliyor. Mütevelli heyetinin alacağı karara göre kaynak kullanılmaya başlanacak.”





MÜTEVELLİ HEYETİ 7 AY ÖNCE BELLİ OLDU





Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti 25 Aralık 2019’da belli oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla heyete yedi üye seçildi. Aradan 7 yaklaşık 7 ay geçti. Ancak yine söz konusu paradan şehit aileleri ya da gazilere tek kuruş ödeme yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paranın faiziyle birlikte 338 milyon lira olarak hesapta tutulduğunu açıklamıştı.





VAKFIN YERİNDE YELLER ESİYOR





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na ait olduğu belirtilen adrese gitmiş ancak adreste böyle bir vakıf bulamamıştı. Emir, “Adreste böyle bir vakıf yok. Bir kez daha soruyoruz; 309 milyon TL nerede? Vakıf nerede?” ifadelerini kullanmıştı. Skandal üzerine bakanlık yetkilileri, adres konusunda yanlışlık olduğu söylemiş ve vakfın adresinin Kale Mahallesi Işıklar Caddesi No 16’da bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası olduğunu iddia etmişti.





FAİZ GELİRİ KONUSUNDA YALAN MI SÖYLÜYORLAR?





Bakanlığın açıklamasına göre toplanan paralar 338 milyon liraya yükseldi. Ancak CHP’li Emir’e göre paranın çok daha fazla olması lazım. Emir, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada, “310 milyon liranın 3.5 yıldır faizde tutulması halinde 495 milyon liraya ulaşması gerekir. 157 milyon lira nerede?” ifadelerini kullanmıştı. Emir’in hesabına göre bugün söz konusu para 500 milyon TL’nin çok çok üzerinde. Peki şehit ve gazilere ne kadar para ödenmesi gerekiyor





NE KADAR ÖDEME YAPILMALI?





Resmi açıklamalar dikkate alınırsa 338 milyon TL para var. Şehit sayısı 251. Gazi sayısı ise bakanlığın açıklamasına göre 2 bin 703. Söz konusu 338 milyon TL’nin eşit olarak dağıtıldığı varsayılsa bile kişi başı 114 bin 421 lira para ödenmesi gerekiyor. Ancak iktidar temsilcileri bu konuda duvar kadar sessiz! Şimdi kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor; -Paralar nerede? 4 yıldır neden ödeme yapılmıyor? O paralar şehit yakınları ve gazilere ödenecek mi? Ödenecekse ne zaman ödenecek?