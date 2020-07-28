Samanyolu Haber /Gündem / 35 ile yeni Jandarma komutanı /28 Temmuz 2020 09:54

35 ile yeni Jandarma komutanı

Jandarma Genel Komutanlığında 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.4 tümgeneral ve 60 albay emekliye sevk edildi, 1 tuğgeneral ve 5 albay ise üst rütbeye terfi ettirildi.

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Yüksek Askeri Şura'nın ardından, İçişleri Bakanlığına bağlı askerlerin atama, tayin ve terfileri de yapıldı. Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yer aldı.

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesiyla atama gerçekleştirildi.

60 ALBAY EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver, Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Bir sahil güvenlik albayı ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.
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