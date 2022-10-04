Samanyolu Haber /Gündem / 35 öğretmene ters kelepçeyle gözaltı: 'İndirim yapmak' terör sayıldı /04 Ekim 2022 18:37

35 öğretmene ters kelepçeyle gözaltı: 'İndirim yapmak' terör sayıldı

Hizmet Hareketi’nin ‘güncel eğitim yapılanması’ olduğu iddiasıyla 35 öğretmen şafak vakti evleri basılarak gözaltına alındı. Öğretmenlere yönelik terör suçlamasının gerekçesi, sürecin mağduru öğrencilere indirim yapılması oldu.

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15 Temmuz sonrası başlayan cadı avı hız kesmeden devam ediyor. AA'nın verdiği habere göre cadı avının son mağdurları öğretmenler oldu. 

Habere göre "Hizmet Hareketi'nin güncel eğitim yapılanması" olduğu iddiasıyla 35 öğretmenin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Öğretmenler ters kelepçe ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

15 Temmuz sonrası yaşanan cadı avında mağdur olan öğrencilere dershanede indirim yapılması, öğretmenlere yönelik terör suçlamasının gerekçesi olarak sunuldu. Habere göre ayrıca dershanenin eğitim kadrosunda görevli kişiler Hizmet Hareketi ile bağlantılı ve bazı isimler de KHK'lı. AA'nın haberine göre gözaltına alınan bazı isimlerin ise cezaevine girip çıktıkları tespit edilmiş. 

Haberde, “Ekipler, yaptıkları çalışmalarda bin 260 öğrencinin bulunduğu kurumda örgütün öğrenciler arasında yüksek olan fiyat farklılıklarını tespit etti. Araştırmalarda örgütle bağlantılı öğrencilerin dershaneye 5-10 bin lira arasında kayıt olurken diğer öğrencilerin ise 30 bin lira bedelle kayıt yaptırdığını belirledi. Dershane yönetiminin aradaki fiyat farklarıyla kendilerine yakın öğrencilerin finansmanını bu şekilde sağladığını ortaya çıkaran ekiplerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi” deniliyor.
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