Samanyolu Haber /Ekonomi / 35 yıllık perakende devi iflas etti /26 Ekim 2020 19:20

35 yıllık perakende devi iflas etti

Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği Türkiye'de neredeyse her gün büyük şirketlerle ilgili iflas veya konkordato haberleri geliyor. Koronavirüs salgının da etkisiyle mali kriz içerisinde olan şirketler ekonomik darboğazdan çıkmak için son çare konkordato ilan ediyorlar. Ancak bu krizi aşamayan şirketler iflasını veriyor.

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Son olarak Kayseri’de 35 yıllık perakende devi Beğendik hakkında iflas kararı verildi. Konkordato talep eden iki şirketin kurtarılamayacağına karar veren İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beğendik Mağaza AŞ ile Beğendik Yiyecek İçecek şirketi için iflas kararı verdi. Beğendik bünyesindeki Real için de daha önce iflas kararı verilmişti.

Temeli 1980’li yıllarda atılan Beğendik bir süre önce Real Marketleri de satın almıştı. Real ve Beğendik için kayyım ataması yapıldıReal’i alarak İstanbul pazarına giren Beğendik'in geçmişte de İstanbul'a girme hamlesi olmuştu.
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