36 gün önce kaçırılan Küçüközyiğit soruşturmasına takipsizlik

29 Aralık 2020’den bu yana kayıp olan eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında yapılan kayıp ihbarıyla ilgili dosya Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatıldı. Savcılık araştırılması gereken bir suç olmadığına hükmetti.





Dosyanın kapatıldığını Twitter hesabından duyuran Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit “Babamdan 36 gündür haber alamıyoruz. 31 Aralık 2020’de kayıp ihbarında bulunmuştum. Dün Kocaeli’ndeki savcıyla görüşmeye gittiğimde dosyaya takipsizlik verildiğini öğrendim. Savcı benim araştırabileceğim bir suç yok dedi. Kaçırıldığını düşünüyorum, dedim. O zaman Ankara’ya başvurun dedi. İşlemler Ankara üzerinden devam ediyor. Hala gelişme yok.” diye konuştu.





“AİHM’E BAŞVURACAĞIZ”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına zaten başvuru yaptıklarını belirten ve iki dosyanın birleştirileceğini beklediğini söyleyen Küçüközyiğit, “Kocaeli’deki dosya kapatıldı. Ankara’daki kapatılacak mı diye bende ümitsizlik oldu. Babam kaçırıldıktan sonra 18 gün savcı atanmadığı için. Kayıtların incelenmesi ve sürecin iyi takip edilmediğini belirtmiştik. AYM’den cevap gelmezse AİHM’e başvuracağız” ifadelerini kullandı.





AMNESTY’DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) dün Hüseyin Galip Küçüközyiğit ile ilgili acil eylem planı yayınlandı. Hukuk müşaviri olan Galip Küçüközyiğit, 17/25 Aralık operasyonlarından sonra Başbakanlık raportörlüğüne alındı. 15 Temmuz’un ardından ihraç edildi. Eşinden boşandı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay ceza aldı. Kararla birlikte istinaf süreci öncesi cezaevinden tahliye edildi.





Hüseyin Galip Özyiğit’tin 29 Aralık 2020 Salı günü saat 15.30 ile 16.30 arasında Ankara Maltepe Camii’nin karşısındaki ofisinden 34 FNF28 plakalı Mazda 323 model aracıyla Gölbaşı’na doğru hareket ettiği tahmin ediliyor. Nursena Küçüközyiğit, üç kişinin babasını takip ettiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerin babasının çalıştığı ofisin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasından elde eden Nursena Küçüközyiğit bu görüntülerle ilgili işlem yapacak emniyet ya da savcılık görevlisi bulamadı. ‘Babam Nerede’ kullanıcı adıyla Twitter hesabı açan Nursena Küçüközyiğit yetkililerden yardım istiyor.