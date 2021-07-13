Samanyolu Haber /Sağlık / 36 ilde 750 delta vakası! /13 Temmuz 2021 12:49

36 ilde 750 delta vakası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili konuştu. "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı" diyen Koca, "Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?" sorusuna da "Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz" yanıtını verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruları yanıtladı.

Aşılamadaki yavaşlamaya dikkat çekilerek, aşının zorunlu hale getirilmesi yönünde bir düşüncenin olup olmadığı sorulan Koca, kamu olarak zorunluluğu gündemlerine almak istemediklerini, daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istediklerini söyledi.

Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu" diye konuştu.

Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor."

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