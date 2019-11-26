Devlet 36 yıl sonra 'pardon!' dedi

Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde yaşayan çocukluk arkadaşları Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 1983 yılında Harlem Park’ta okuyan 14 yaşındaki bir öğrenciyi öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandı.





13 yaşından beri suçsuz olduklarını savunmalarına rağmen, 36 yıl cezaevinde kalan üç arkadaş dün yeniden hâkim karşısındaydı. Mahkeme üç kişinin suçsuz olduğuna karar verdi.





"BİR CEZAEVİ HÜCRESİNİ HİÇ GÖRMEMELİYDİNİZ"





Eyalet savcısı olan Marilyn Mosby, 36 yıl cezaevinde suçsuz yatan üç arkadaşa, bir cezaevi hücresini hiç görmemeleri gerektiğini ve böyle bir sistem adına üç arkadaştan ve onların ailelerinden özür dilediğini söyledi.





Tahliye kararının akabinde gazetecilerin karşısına geçen üç isimden Alfred Chestnut, hep bu günü hayal ettiğini, Andrew Stewart ise kararı duyduğunda ağladığını belirtti.





Stewart nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmek mecburiyetinde olduğunu ifade ederek, "Yolculuğum daha yeni başladı." dedi.





ESAS ZANLI 2002'DE HAYITINI KAYBETTİ





Tutuklu Alfred Chestnut’ın geçen sene mühürlenmiş mahkeme kayıtlarına erişmek için yaptığı müracaatın sonrasında davada ilginç gelişmeler yaşandı.





Bunun üzerine savcılık dosyayı gözden geçirmeye karar verdi.





Savcılar, ilk soruşturma sırasında pek çok tanığın mahkemede cinayeti başka bir öğrencinin işlediğine dair ifade verdiğini gördü. Söz konusu zanlının da 2002 yılında hayatını kaybettiği belirtildi.





TANIKLAR TEŞHİS BİLE EDEMEMİŞ





Chestnut, Watkins ve Stewart’ı katil olarak gösteren dört gencin, mahkemeden önce yapılan soruşturmada üç arkadaşı fotoğraflarından teşhis edemediği, üstelik bu konuda defalarca başarısız oldukları belirtildi.





İfadelerin de polis baskısı altında verildiği ve daha sonra geri alındığı kaydedildi. Görgü tanıkları aileleri olmadan sorguya çekildiklerini anlattı.