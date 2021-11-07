36 yıllık rekorun yeni sahibi

‘YENİ TRANSFER OLDUM VE REKOR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUM’
Maratonun ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Hüseyin Can, “36 yıllık bir rekordu, bayağı çalıştım. Bu süreçte çok emek harcadım ve rekoru kırmak nasip oldu bana. Önümüzdeki süreçte daha büyük rekorlar hedefliyorum. Yarış çok eğlenceliydi destekleri oldu herkesin. Bizleri sürekli motive eden insanlar vardı izleyiciler arasında, sürekli Hüseyin diye bağırdılar, hepsine teşekkür ediyorum. İBBSK’ya yeni transfer oldum ve rekor kırarak şampiyon oldum” dedi.