37 bin sağlık personeli alınacak





'SAĞLIK PERSONELİMİZE EL KALDIRILMASINI ASLA KABUL ETMEYİZ'





'SAĞLIK TEŞKİLATIMIZI 37 BİN HEKİM DIŞI YENİ PERSONEL İLE GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" dedi.Programda sağlık çalışanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, genç cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak Covid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyor. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayretine ve özverisine hem salgında hem 6 Şubat depremlerinde milletçe hep beraber şahitlik ettik. Günlerce, hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzakta kalan, bir cana şifa olmak için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan, hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın omuzlarına yüklediği ağır mesuliyetle ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız. Burada şu gerçeği de tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupa'sı dahil, imkan bakımından bizden ileri düzeyde olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde, şu an çatısı altında bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi sağlık tesislerimiz de oldukça kritik roller oynamışlardır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği, engellemek için her yolu denediği, hatta akla ziyan mazeretler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadığı bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur" dedi.Pandemi sonrasında sağlık hizmeti talebinin yükseldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını sonrasında hastanelerde ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Erdoğan, "Tabii sel gider ama balçığı kalırmış. Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini halen müşahede ediyoruz. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müspet neticelerini sahada görmeye başladık. Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak, inşallah hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.Sağlıkta şiddete tolerans gösterilmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilmek amacıyla, inşallah önümüzdeki dönemde kamunun sağlık alanında üstlendiği öncü rolü güçlendirmeyi, vatandaşın acil sağlık hizmet talebinde ambulanstan, taburcu olduğu aralığa kadar sağlık hizmet sunumunun kalitesinin arttırılmasını, kronik hastalıkların erken teşhisi, takibi ve tedavisinin yanı sıra, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesini, aşırı kilo ve hareketsizlik yanında madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hayat kurtaran, insanın en değerli nimeti olan sağlığına kavuşmasına yardımcı olan hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul etmeyiz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda zaten en üst düzeyde olan hassasiyetimizin değişmeyeceğini tekrar altını çizerek söylüyorum" şeklinde konuştu.Sağlık alanında yeni personel alımı yapılacağının müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 sene boyunca sağlık alanında ne yaptıysak, başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızla birlikte dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza vererek başardık. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum. İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.