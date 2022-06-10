Samanyolu Haber /Medya / 37 yıllık dizi ekranlara veda ediyor /10 Haziran 2022 23:59

37 yıllık dizi ekranlara veda ediyor

Avustralya'da tam 37 yıldız ekranlara gelmeye devam eden 'Neighbours' (Komşular) adlı dizinin ekranlara veda edeceği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Avustralya'da Kylie Minogue, Margot Robbie, Guy Pearce ve Hemsworth kardeşlerin üne kavuşmasını sağlayan 'Neighbours' (Komşular) dizisi 37 yılın sonunda final yaptı.

Avustralya'nın en uzun süredir devam eden TV dizisi unvanının sahibi 'Neighbours'ın son sahnesi bugün çekildi.

İlk yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizide oynamayı sürdüren tek isim olan Stefan Dennis bugünün kendisi için oldukça melankolik geçtiğini söyledi.

9 bin bölümlük 'Neighbours' dizisi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında yayınlanmaya başladı. Dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluşan, bir yıl sonrada Eleven adlı kanala geçen dizi 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi.

Dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.

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